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Türk Akreditasyon Kurumu personel alacak

Türk Akreditasyon Kurumu sözleşmeli destek personeli alımı yapacağını açıkladı

Türk Akreditasyon Kurumu personel alacak
17 Eylül 2022 Cumartesi 10:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 4 (dört) Destek Personeli (hizmetli) pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27’nci maddesi ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir.

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