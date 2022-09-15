Türk Akreditasyon Kurumu personel alımı yapacak

Türk Akreditasyon Kurumu sınav ile personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 4 (dört) Destek Personeli (hizmetli) pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27’nci maddesi ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.



İlan için başvurular 16 Eylül 2022 ile 2 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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