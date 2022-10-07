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Türk-Alman Üniversitesi 15 kişi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü 15 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Türk-Alman Üniversitesi 15 kişi alacak
07 Ekim 2022 Cuma 10:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Türk-Alman Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 7 Ekim 2022 ile 21 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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