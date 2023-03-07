Türk-Alman Üniversitesi 36 kişi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, 36 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Türk-Alman Üniversitesi 36 kişi alacak
07 Mart 2023 Salı 11:21

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2022 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.


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