Türk-Alman Üniversitesi işçi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, işçi alımı yapacağını duyurdu.

Türk-Alman Üniversitesi işçi alacak
09 Mart 2023 Perşembe 11:13

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile; 2 kişi (engelli) ve 2 kişi (Eski Hükümlü / Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yararlanan) olmak üzere toplam 4 kişi “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

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