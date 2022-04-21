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Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacaklarını açıkladı

Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi alacak
21 Nisan 2022 Perşembe 10:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türk-Alman Üniversitesi ilanda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 


Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 20.04.2022 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.

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