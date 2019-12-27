Türk Eğitim Derneği'nden karşılıksız eğitim bursu

Türk Eğitim Derneği'nin, başarılı fakat maddi olanakları yetersiz çocuklara verdiği Tam Eğitim Bursundan faydalanmak isteyenlere yönelik sınav, 22 Şubat 2020'de düzenlenecek.

Tam Eğitim Bursu sınavına 7 Şubat 2020 tarihine kadar connected.ted.org.tr/Schoolarships adresinden başvurulabiliyor. Bu yıl 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da, TED Okullarının bulunduğu 33 il/ilçede düzenlenecek olan Tam Eğitim Bursu Sınavı için başvuru süreci 23 Aralık'ta başladı. 7 Şubat 2020 tarihine kadar http://connected.ted.org.tr/Schoolarships adresinden başvuruların yapılabileceği sınavda, maddi imkânları kısıtlı, fakat akademik olarak başarılı 152 öğrenci ortaokuldan başlayarak Tam Eğitim Bursu kapsamında eğitim alacak. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücreti, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti giderleri, yemek-servis ücretleri ve yatılı eğitim alması halinde pansiyon giderleri burs kapsamında karşılanacak. Ayrıca öğrencilere cep harçlığı da verilecek.

Başvuru koşulları

Sınava başvuracak adayların;

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

· 2019-2020 öğretim yılında 4, 5 ve 8'inci sınıfa devam ediyor olması,

· 5 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin, "bitirdiği sınıfa ait yılsonu karnesinde" (2018-2019 öğretim yılına ait, haziran ayında alınan karnede), yılsonu başarı ortalamasının 85 ve üzerinde olması,

· Ailesinin aylık toplam gelirinin 4.500 TL'den düşük olması ve ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması gerekiyor.

Ayrıca, Türk Eğitim Derneği'ne bağlı okullarda öğrenimini sürdüren öğrenciler sınava başvuramıyor.

33 il ve ilçede düzenlenecek

TED Okulları tarafından Tam Eğitim Bursu Sınavı yapılacak olan 33 il/ilçe merkezi ve sınavın düzenleneceği okullar şöyle: TED Adana Koleji, TED Afyon Koleji, TED Alanya Koleji, TED Aliağa Koleji, TED Ankara Koleji, TED Antalya Koleji, TED Atakent Koleji, TED Atakent Koleji Bahçeşehir Kampüsü, TED Batman Koleji, TED Bodrum Koleji, TED Çorum Koleji, TED Diyarbakır Koleji, TED Ege Koleji, TED Elazığ Koleji, TED Eskişehir Koleji, TED Gaziantep Koleji, TED Hatay Koleji, TED Isparta Koleji, TED Karabük Koleji, TED Kayseri Koleji, TED Karadeniz Ereğli Kolej, TED Konya Koleji, TED Malatya Koleji, TED Mersin Koleji, TED Rönesans Koleji, TED Samsun Koleji, TED Sivas Koleji, TED Şanlıurfa Koleji, TED Trabzon Koleji, TED Zonguldak Koleji, TED Edirne Koleji, TED Sakarya Koleji, TED Van Koleji.

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Tam Eğitim Bursu nedir?

Türk Eğitim Derneği'nin 2003–2004 öğrenim yılında başlattığı burs programı ile başarılı fakat ekonomik yetersizlikler yaşayan öğrenciler "Tam Eğitim Bursu" (TEB) kapsamında okutuluyor. "Tam Eğitim Bursu", burs desteği verilen öğrencilerin eğitim, servis, yemek, giyim, kitap-kırtasiye giderlerini ve harçlıklarını üniversite lisans eğitiminin sonuna kadar karşılıyor. "Tam Eğitim Bursu" alan öğrenciler, öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını Türk Eğitim Derneği okullarında sürdürüyorlar. Türk Eğitim Derneği, başlattığı "10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye" kampanyasıyla başarılı ama maddi imkanları olmayan öğrencilere Tam Eğitim Bursu vermektedir ve burs verdiği öğrencilere sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, öğrencilerin üniversite sonuna kadar tüm eğitim masraflarını karşılamaktadır. Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca takibi yapılmakta, gelişimleri uzmanlar aracılığıyla izlenmekte ve barınmasından servisine, kıyafetinden cep harçlığına kadar tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Türk Eğitim Derneği, 100. kuruluş yılı olan 2028'e kadar Tam Eğitim Burslu öğrenci sayısını 10.000'e yükseltmeyi hedeflemektedir.