Türk F-35 pilotları ABD'den döndü

Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasından sonra ABD'nin Türkiye'yi F-35 savaş uçağı üretimi programından çıkarmasının üstüne ABD'de F-35 eğitimi gören Türk pilotlar ve yardımcı askeri personel de Türkiye'ye dönmeye başladı. Türkiye'nin daha önce satın aldığı dört F-35 ise ABD'deki üste kaldı.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Arizona ve Florida'daki üslerde bulunan Türk askerlerinden ilk grubun Türkiye'ye dönüşü tamamlandı. Kalan personel de ün döndü.

ABD'deki Türk pilotların ve teknik personelin F-35 eğitiminin 2020 yılına kadar sürmesi ve bu kapsamda 300'den fazla personelin eğitim görmesi planlanmıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin F-35 savaş uçakları programına katılımını askıya alma kararını açıklarken, ABD'deki üslerde F-35 eğitimi gören Türk pilotlara ve teknik personele de ABD'den ayrılmaları için 31 Temmuz'a kadar süre tanımıştı.

Arizona'daki Luke Hava Üssü ve Florida'daki Eglin Hava Üssü'nde altısı pilot 43 personel bir süredir eğitim görüyordu.

F-35 programının üretici ortaklarından biri olan Türkiye'nin daha önce satın aldığı dört F-35 savaş uçağı da Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde bulunuyor.

Türkiye ABD'den dört Chinook helikopteri satın aldı

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı tartışılırken, Türkiye ABD'den Boeing'in ürettiği dört adet Chinook helikopteri satın aldı.ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada dört adet CH-47F model Chinook helikopterinin İzmir limanında Türkiye'ye teslim edildiği belirtildi. ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından teslimatın ve helikopterlerin görüntüleri de paylaşıldı. Twitter mesajında şöyle denildi: "Bugün Türk Kara Kuvvetleri İzmir limanında 4 adet daha Boeing CH-47F Chinook helikopterlerini teslim aldı. Türkiye artık 11 adet en yeni ve en gelişmiş çift pervaneli ağır nakliye helikopterine sahip.