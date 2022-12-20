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Türk halkının yeni yıl beklentisi belli oldu

Araştırma şirketi Areda Survey, "2023 yılı beklentileri" kapsamında yaptığı çalışmayı yayımladı. Sonuca göre Türk halkının yüzde 50,7'si 2023'ten 'sağlık' bekliyor

Türk halkının yeni yıl beklentisi belli oldu
20 Aralık 2022 Salı 13:18

Areda Survey, 15-19 Aralık 2022 tarihlerinde, bin 100 kişinin katılımıyla kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "2023 yılı beklentileri" çalışması gerçekleştirdi. Araştırma verilerine göre katılımcıların yüzde 50,7’si yeni yıldan sağlıklı günler bekliyor.

Şirketin yeni yıl beklentilerine yönelik çalışmasında Türk halkının yüzde 50,7’si sağlık, yüzde 13’ü mutluluk, yüzde 12,5’i para, yüzde 10,4’ü seyahat, yüzde 8,1’i ise başarı bekliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yeni yıl #haber
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