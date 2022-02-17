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Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 kişi alacak

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü, 11 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 11 kişi alacak
17 Şubat 2022 Perşembe 09:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

 

İlan için başlayan başvurular 28 Şubat 2022 tarihinde son bulacaktır.


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