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Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin 11 öğretim elemanı alacağı açıkladı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
16 Nisan 2021 Cuma 10:27

Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacak.

İlan için son başvuru tarihi 3 Mayıs 2021 olarak açıklandı.

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