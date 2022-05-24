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Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı yapacağını açıkladı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
24 Mayıs 2022 Salı 10:20

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

 

Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.


İlan için başvurular 24 Mayıs 2022 ile 7 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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