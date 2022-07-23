MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
0
UZAYLI SALDIRISI SANDILAR AMA...
UZAYLI SALDIRISI SANDILAR AMA...
0
HAVUZ PARTİSİ FACİAYA DÖNDÜ
HAVUZ PARTİSİ FACİAYA DÖNDÜ
0
ECE ERKEN'E HAPİS İSTEMİ!
ECE ERKEN'E HAPİS İSTEMİ!
0
banner776

Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı yapacağını açıkladı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 22.06.2022 tarihli ve 6 nolu Kararı ile yürürlüğe konulan “Öğretim Elemanı Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesi”   uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı statüde Öğretim Elemanı alınacaktır.


Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için tüm programlarda ALES Puanının en az 70 olması gerekmektedir. Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Üniversiteye 59 kişi alacak
Sonraki Haber
İzmir'de iki dere daha temizlendi
Üniversiteye 59 kişi alacak
Üniversiteye 59 kişi alacak
0
EPDK 40 işçi alacak
EPDK 40 işçi alacak
0
15 yaşındaki gencin pahalılık isyanı Akşener'i duygulandırdı
15 yaşındaki gencin pahalılık isyanı Akşener'i duygulandırdı
0
Kamyon gecekondunun üzerine uçtu: 4 kişi yaralı
Kamyon gecekondunun üzerine uçtu: 4 kişi yaralı
0
Kardeşinin kavgasını ayırmak isteyen abla öldü!
Kardeşinin kavgasını ayırmak isteyen abla öldü!
0
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.