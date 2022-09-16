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Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı yapacağını açıkladı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
16 Eylül 2022 Cuma 08:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 22.06.2022 tarihli ve 6 nolu Kararı ile yürürlüğe konulan “Öğretim Elemanı Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesi uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı statüde Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlan için başlayan başvurular 29 Eylül 2022 tarihinde son bulacaktır.


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