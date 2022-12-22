Türk-İş'ten asgari ücrete tepki: Talebimiz dikkate alınmadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücreti açıklarken masaya oturmaya Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı. Atalay, belirlenen ücretin çalışanın geçim şartını karşılamadığını söyledi. Atalay, "Çalışanların kendileri ve aileleri için insana yakışır bir gelir elde etmeleri için çaba gösterildi. Ancak bu talebimiz dikkate alınmadı." ifadelerini kullandı



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılı asgari ücret miktarını 8.506 TL olarak açıkladığı toplantıya Türk-İş'i temsilen hiçbir yetkili katılmadı. Geçtiğimiz günlerde asgari ücret için tekliflerinin 9 bin TL olduğunu açıklayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Belirlenen 8.506 TL'lik asgari ücretin yeterli olmadığını belirten Atalay, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimi adına görev yapan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri, bugünkü mevcut sosyal ve ekonomik şartlarda, 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin, çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamadığı görüşündedir. Kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir. Asgari ücretin yürürlükte kalacağı dönem boyunca meydana gelecek fiyat artışlarının gerisinde kalması söz konusudur. Ücretli çalışanların satın alma gücü bu nedenle azalmaktadır. Çalışanların satın alma gücünü koruyacak tedbirler uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.



"TALEBİMİZ DİKKATE ALINMADI"

Atalay açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi öncelikle çalışanların kendileri ve aileleri için insana yakışır bir gelir elde etmeleri için çaba göstermiştir. Ancak bu talebimiz dikkate alınmamıştır. Yaklaşımımız işveren ve hükümet temsilcileri tarafından dikkate alınmış olsaydı, işçi kesiminin de onayıyla asgari ücretin oybirliğiyle tespit edilmesi ihtimali ortaya çıkabilirdi. Asgari ücreti belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Özelikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel meselesi olan asgari ücretin işçi kesiminin savunduğu ilkeler çerçevesinde karara bağlanması, ülkemiz çalışma hayatı açısından önemli bir açılım sağlayacaktı.

"İŞÇİ KESİMİ ALINAN KARARA KATILMAMIŞTIR"

Anayasada asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulması hükmü yer almaktadır. Ancak TÜİK bu konuda bir çalışma yapmaktan kaçınmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görev yapan işçi temsilcileri, bu görüş ve düşüncelerle çalışmalara katkı yapmış ve asgari ücretin bu çerçevede belirlenmesi için çaba göstermiştir. Ancak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücret olması gereken asgari ücret -bir kez daha- pazarlık konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirlenmiştir. İşçi kesimi alınan karara katılmamıştır."