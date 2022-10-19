Türk Kahvesi zirveyi bırakmıyor

Areda Survey’in bin 100 katılımcı ile gerçekleştirdiği “En Sevilen Kahve” araştırmasının sonuçlarına göre Türk Kahvesi yüzde 77,0 ile liderliği yeni nesil kahve çeşitlerine bırakmadı

Günümüzde yeni nesil kahve tüketiminin giderek yaygınlaşmasıyla Türk toplumunun kahve tercihi de merak konusu haline geldi. Areda Survey’in gerçekleştirdiği en sevilen kahve araştırmasına göre yüzde 77,0 ile Türk kahvesi diğer kahve türlerini gölgede bıraktı.

Araştırma sonuçlarına göre Türk halkı kahveyi en çok yüzde 34,3 ile öğleden sonra tüketiyor. Kahve tüketiminde öne çıkan diğer zamanlar ise yüzde 27,6 ile akşam, yüzde 26,4 ile kahvaltı sonrası, yüzde 8,5’i gün boyu ve yüzde 3,1’i kahvaltı.

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 58,9’u kahvesini kendisi yapmayı tercih ediyor. Yüzde 26,7’si hem kendim yaparım hem de satın alırım derken, yüzde 14,3’ü satın alırım diyor.



GÜNDE 1 FİNCAN ŞEKERLİ KAHVE KEYFİ



Günümüzde kontrollü olarak tüketilen kahvenin insan sağlığını olumlu yönde etkilediği artık biliniyor. Ancak kahve tüketimi insan sağlığına iyi gelen bir içecek olarak tercih edilmesinin ötesinde bir yerde. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 52,4’ü ‘keyif aldığım için kahve tüketiyorum’ diyor. Yüzde 33,1’i ise ‘sağlığım için tüketiyorum’ tercihini yapıyor.



Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 74,5’i kahve keyfini günde 1 Fincan/Kupa ile sınırlandırıyor ve yüzde 50,4’ü kahvelerini şekerli olarak tüketmeyi sevdiğini belirtiyor. Yüzde 37,3’ü ise şekersiz kahve tüketiyor.