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Türk Patent ve Marka Kurumu 14 kişi alacak

Türk Patent ve Marka Kurumu, 14 sınai mülkiyet uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı

Türk Patent ve Marka Kurumu 14 kişi alacak
08 Kasım 2022 Salı 11:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Kurumumuzda Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sözlü giriş sınavı ile ilanda bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı ile YDS taban puanı belirtilen toplam 14 (ondört) adet Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır.

İlan için 7 Kasım'da başlayan başvurular 30 gün sürecektir.


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