Türk Patent ve Marka Kurumu personel alacak

Türk Patent ve Marka Kurumu sözleşmeli çözümleyici istihdam edeceğini açıkladı

Türk Patent ve Marka Kurumu personel alacak
16 Ocak 2023 Pazartesi 10:03

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BIDB) emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2022 KPSS (B Grubu) puanı esas alınmak suretiyle (3) Çözümleyici pozisyonuna sözlü sınav yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.


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