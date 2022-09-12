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Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü İdari Hizmet Sözleşmeli 61 personel alımı yapacağını duyurdu

Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak
12 Eylül 2022 Pazartesi 08:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türk Standardları Enstitüsü Merkez ve Taşra Teşkilatında İdari Hizmet Sözleşmeli Personel istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 32 Mühendis, 2 Tekniker, 8 Memur, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 18 Odacı (Hizmetli) olmak üzere toplam 61 personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı ve Türk Standartları Enstitüsü (http://www.tse.org.tr) web sitesi Duyurular bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e- Devlet üzerinden Türk Standartları Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle 28/09/2022 – 12/10/2022 tarihleri arasında 23:59:59’a kadar yapabilecektir. 


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