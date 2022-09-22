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Türk Standartları Enstitüsü 61 kişi alacak

Türk Standartları Enstitüsü sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 61 kişi alacağını duyurdu

Türk Standartları Enstitüsü 61 kişi alacak
22 Eylül 2022 Perşembe 10:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türk Standartları Enstitüsü Merkez ve Taşra Teşkilatında İdari Hizmet Sözleşmeli Personel istihdam edilmek üzere sözlü sınavla ilandaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 32 Mühendis, 2 Tekniker, 8 Memur, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 18 Odacı (Hizmetli) olmak üzere toplam 61 personel alınacaktır.

 

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı ve Türk Standartları Enstitüsü (http://www.tse.org.tr) web sitesi Duyurular bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden Türk Standartları Enstitüsü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle 28/09/2022 – 12/10/2022 tarihleri arasında 23:59:59’a kadar yapabilecektir.


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