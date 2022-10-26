Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı gözaltına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Başsavcılık mahkemeden, Korur'un TBB Başkanlığı görevine son verilmesini ve yeni başkan seçilmesi için karar alınmasını talep etti.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Fincancı bugün terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

YENİDEN BAŞKAN SEÇİLMESİ TALEP EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

AVUKATI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alındığını avukat Eren Keskin, sosyal medya hesabından, "Bir adli tıp hekimi, TTB başkanı çağrılınca ifadeye gidecekken gözaltına alınıyor. Gözaltında tutulan gazeteciler ve Şebnem Korur Fincancı.. Sizi asla yalnız bırakmayacağız" paylaşımı yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından, soruşturma başlatmıştı.