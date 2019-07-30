Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'yi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlayarak, "Herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak" dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunan Miçotakis, "Türkiye'ye tepki Kıbrıs ve Yunanistan'ın işbirliği ile sınırlı değil. Bu AB'yi de ilgilendiriyor. Bu mesele sadece bir üye ülkenin egemenlik haklarıyla değil AB'nin kendi enerji politikaları ile de ilgilidir" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'le bir araya gelen Miçotakis, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Kıbrıs'a yapmaktan büyük onur duyduğunu söyleyerek, "Yunan halkının desteğine sahipsiniz" dedi.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

'Türk işgaline son verilmeli'

Anastasiadis ile Doğu Akdeniz'de yoğunlaşmış Türk faaliyetlerini görüştüğünü söyleyen Miçotakis, "Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir. Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yok" dedi.

Anastasiadis ise "Dostum Miçotakis'e, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdim. Türk tahrikleriyle ilgili görüş alış verişinde bulunduk ve bunları göğüsleme yöntemlerini konuştuk" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta yeniden müzakerelerin başlaması konusunda açıklamalar yapan Anastasiadis şunları söyledi: "Yunanistan'la, Türkiye'nin, Rum Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisindeki faaliyetlerine ve Kapalı Maraş ile ilgili planlara son verilmesi gerektiği ortak tezine sahibiz. Aynı şekilde, Kapalı Maraş ile ilgili projeler de güven yaratmak yerine, maalesef öteki tarafın gerçek niyeti konusunda kuşku ve inançsızlık yaratıyor."

Rumların işgaline baksın

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise Miçotakis'in, "Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir" sözlerine tepki göstererek şunları söyledi: "Yunanistan başbakanının açıklamaları çağ dışı. Doğu Akdeniz'de yasa dışı faaliyet arıyorsa, Kıbrıslı Rumlar tarafından tek taraflı ve Türklerin haklarının gasp edildiği yapılan faaliyetlere baksınlar."

Türk askerinin bir işgale son verilmek üzere yapılmış bir askeri müdahale sonucunda Kıbrıs'ta olduğunu söyleyen Özersay şöyle devam etti: "Yunanistan başbakanı bir işgal arıyorsa, Kıbrıs Cumhuriyeti dediği devletin, Kıbrıslı Rumlar tarafından işgaline bakmasını kendisine tavsiye ederim. Anayasasının üçte ikisi askıya alınmış olan Kıbrıslı Türkleri hiç bir şekilde temsil etmemesine rağmen, temsil ediyormuş gibi yapan, Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp eden sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işgaline bakmasını tavsiye ederim."