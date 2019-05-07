Türkiye ayakta: #HerŞeyÇokGüzelOlacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstarbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından Ekrem İmamoğlu'nun söyledi "Her şey çok güzel olacak" sözü, kısa sürede sosyal medyada en fazla kullanılan cümle oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Ekrem imamoğlu, AK Parti'li rakibi Binali Yıldırım'ı geride bırakarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ancak AK Parti, önce "Oylar bir daha sayılsın" diye itiraz etti. Sonra "Bir daha sayılan oylar bir daha sayılsın" diye ve ardından "Bir daha, bir daha sayılan oylar bir daha sayılsın" diye itiraz etti. Neticede oylar pek çok kez sayıldı ve Ekrem imamoğlu, mazbatasını aldı. Ancak bu kez AK Parti "Kesin bir şeyler oldu. Tam ne olduğunu biz de anlamadık ama var bir şeyler" gibi söylemlerle seçimin iptalini istedi. Yüksek Seçim Kurulu üyesi 11 hâkimden 7'si, AK Parti'nin itirazını haklı buldu ve 23 Haziran'da yenilenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal etti.

İmamoğlu umut verdi

Bunun üzerine daha önce belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'nde İstanbullulara yönelik bir konuşma gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, herkesi umutlu olmaya davet etti v "Asla vazgeçmeyeceğiz! Her şey çok güzel olacak" dedi. İmamoğlu ayrıca "Artık konuşma vakti. Sanatçı da, iş adamı da konuşacak" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından sosyal medyada başta sanatçılar olmak üzere tüm Türkiye'den kullanıcılar "HerŞeyÇokGüzelOlacak" hashtag'iyle tweet'ler atmaya başladı. İmamoğlu'nun umut veren cümlesi, kısa sürede sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.