ELEŞTİRİLERE BU ŞARKI İLE YANIT VERDİ
ELEŞTİRİLERE BU ŞARKI İLE YANIT VERDİ
0
EN POPÜLER İSİMLER...
EN POPÜLER İSİMLER...
0
İZMİR'DE 3 KONSER VERECEK
İZMİR'DE 3 KONSER VERECEK
0
GENCEBAY: EDEPLİ OLMAK LAZIM
GENCEBAY: EDEPLİ OLMAK LAZIM
0

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! Katil zanlısı suç makinesi çıktı!

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! Katil zanlısı suç makinesi çıktı!
17 Şubat 2022 Perşembe 09:01

Türkiye daha 16 yaşında cinayete kurban giden Sıla Şentürk'ü konuşuyor. Cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sıla'yı katleden Hüseyin Can Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi

Giresun'da ailesi tarafından nişanlandırılan 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Erikliman Köyü'nde Hüseyin Can Gökçek’in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk’ün, nişanın bozulması üzerine Gökçek’ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü öğrenildi.

İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek’in barışmak için dün Ankara’dan Giresun’a geldiği belirtildi.

Hüseyin Can Gökçek’in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirlendi. Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Bu arada Şentürk ailesi Sıla'nın Hüseyin Can Gökçek'den ayrıldıktan sonra başka biriyle nişanlı olmadığını açıkladı.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek’in il dışına çıkmak için havalimanına kendisini götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu. Gökçek’in ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

 

NE OLMUŞTU?

Olay, Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı ve Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cinayet #sıla şentürk #16 yaşında #ölüm #kadın cinayeti #nişanlısı öldürdü
Önceki Haber
Erdoğan: Türkiye en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3. ülkedir!
Sonraki Haber
İzmir'de silahlı saldırı! Aracıyla ilerlerken öldürüldü!
En popüler kedi ve köpek isimleri belli oldu
En popüler kedi ve köpek isimleri belli oldu
0
İşitme engelli Edanur, sevgilisi tarafından öldürüldü!
İşitme engelli Edanur, sevgilisi tarafından öldürüldü!
0
Sıla Şentürk cinayeti ile ilgili Bakanlık detayları açıkladı
Sıla Şentürk cinayeti ile ilgili Bakanlık detayları açıkladı
0
Bir haftadır kayıp olan kadın ölü bulundu!
Bir haftadır kayıp olan kadın ölü bulundu!
0
Erciyes Üniversitesi 73 kişi alacak
Erciyes Üniversitesi 73 kişi alacak
0
Üniversiteye temizlik personeli alınacak
Üniversiteye temizlik personeli alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.