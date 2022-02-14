İKİ YENİ GEZEGEN KEŞFEDİLDİ
İKİ YENİ GEZEGEN KEŞFEDİLDİ
0
AŞKTA MUTLULUK İÇİN...
AŞKTA MUTLULUK İÇİN...
0
DANSI GÜNDEM OLDU
DANSI GÜNDEM OLDU
0
KÖPEK SALDIRIRSA...
KÖPEK SALDIRIRSA...
0

Türkiye bu videoyu konuşuyor! Boş dürüm, boş baklava, boş ekmek...

14 Şubat 2022 Pazartesi 12:53

Son günlerde artan fiyatlar nedeniyle içi boş baklava, boş gözleme, boş tost gibi gıda ürünlerinin satılması dikkat çekmeye başlamıştı. Vatandaşlar konuyla ilgili bir video çekti. Türkiye şimdi bu videoyu konuşuyor.


Artan hayat pahalılığına karşı işletmelerin uyguladığı yöntemler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. İçi boş baklava ve boş tostun ardından bu kez bir büfede fiyatı 10 TL'den içi boş gözleme satıldığı görüldü.

Bazı kentlerde içinde fıstık ve ceviz bulunmayan ‘Boş baklavanın’ kilosunun 19.90 TL'den satılması sosyal medyada gündem olmuştu.

Gaziantep'in yanı sıra, Ankara ve İstanbul'da şubesi bulunan, ‘Tostçu Erol' adıyla fenomen olan tostçu Mehmet Erol Sorgulu‘nun 2 TL'den ‘Boş tost' satmaya başlaması da gündeme gelmişti. Bu kez bir büfenin, içi boş sade gözleme satması sosyal medyanın diline düştü.

Bu gelişmelerden sonra vatandaşlar bir video çekerek durumu protesto etti.

Etiketler; #boş baklava #boş dürüm #boş pizza #skeç #video
Önceki Haber
Şiddet gördüğü eşi tarafından çocuklarıyla birlikte sokağa atıldı!
Sonraki Haber
YÖK Başkanı'ndan baraj puanı açıklaması: Puansız üniversiteye girmek değil!
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
0
Kasiyere bıçak çekip, marketi soydu!
Kasiyere bıçak çekip, marketi soydu!
0
YÖK Başkanı'ndan baraj puanı açıklaması: Puansız üniversiteye girmek değil!
YÖK Başkanı'ndan baraj puanı açıklaması: Puansız üniversiteye girmek değil!
0
Şiddet gördüğü eşi tarafından çocuklarıyla birlikte sokağa atıldı!
Şiddet gördüğü eşi tarafından çocuklarıyla birlikte sokağa atıldı!
0
Çankırı'da yangın can aldı
Çankırı'da yangın can aldı
0
110 iş yeri kiraya verilecek
110 iş yeri kiraya verilecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.