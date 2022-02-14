Türkiye bu videoyu konuşuyor! Boş dürüm, boş baklava, boş ekmek...

Son günlerde artan fiyatlar nedeniyle içi boş baklava, boş gözleme, boş tost gibi gıda ürünlerinin satılması dikkat çekmeye başlamıştı. Vatandaşlar konuyla ilgili bir video çekti. Türkiye şimdi bu videoyu konuşuyor.



Artan hayat pahalılığına karşı işletmelerin uyguladığı yöntemler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. İçi boş baklava ve boş tostun ardından bu kez bir büfede fiyatı 10 TL'den içi boş gözleme satıldığı görüldü.

Bazı kentlerde içinde fıstık ve ceviz bulunmayan ‘Boş baklavanın’ kilosunun 19.90 TL'den satılması sosyal medyada gündem olmuştu.

Gaziantep'in yanı sıra, Ankara ve İstanbul'da şubesi bulunan, ‘Tostçu Erol' adıyla fenomen olan tostçu Mehmet Erol Sorgulu‘nun 2 TL'den ‘Boş tost' satmaya başlaması da gündeme gelmişti. Bu kez bir büfenin, içi boş sade gözleme satması sosyal medyanın diline düştü.

Bu gelişmelerden sonra vatandaşlar bir video çekerek durumu protesto etti.