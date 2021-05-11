Türkiye, çalışanlar için en kötü 10 ülke arasında!

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) 2020 raporu açıklandı. Raporda Türkiye için, "İşverenler sendika organizatörlerini caydırıyor veya işten çıkarıyor" ifadeleri yer aldı

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 2020 yılına ilişkin “Küresel haklar endeksi” başlıklı raporuna göre Türkiye, çalışanlar için en kötü ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Çalışanlar için en kötü ülkeler ligi Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Honduras, Hindistan, Kazakistan, Filipinler, Türkiye, ve Zimbabwe olarak listelendi.

BirGün'ün aktardığı rapora göre, bu haliyle, Türkiye işçilerin haklarını “sistematik olarak ihlal eden ülkeler grubu”nda gösteriliyor. Bu grup için ITUC, işçilerin hiçbir hakkının garanti altında olmadığını söylüyor. Bu gruptan daha kötü durumda olan ülkeler işçilerin yaşama hakkına bile saygı duyulmayan savaş coğrafyaları olduğu için kategori dışı kabul ediliyor. İşçilerin en iyi durumda olduğu ülkeler ise Kuzey Avrupa ülkeleri. Bu ülkeler alfabetik sıraya göre Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Slovakya, İsveç ve Uruguay olarak açıklandı. Listeye Avrupa dışından giren tek ülkenin eski bir gerilla lideri Jose Mujica’nın başkanlık yaptığı Uruguay olması dikkat çekti.

ITUC’un raporunda en kötü 10 ülkeye ayrıca yer verildi. Buna göre Türkiye’ye ilişkin "Türkiye, sendikacılar için en düşman ülkelerden biri olmaya devam etti. 2016’daki darbe girişiminin ardından hükümet sivil özgürlükleri kısıtladı. Bu korku ikliminde sürekli tehdit altında çalışan işçiler, sendika hakkından mahrum. İşverenler sendika organizatörlerini caydırıyor veya işten çıkarıyor" ifadelerine yer verildi.

Çalışanlar için en kötü 10 ülke

Bangladeş

Brezilya

Kolombiya

Mısır

Honduras

Hindistan

Kazakistan

Filipinler

Türkiye

Zimbabwe

Sıralama ITUC tarafından alfabetik şekilde yapılmıştır.