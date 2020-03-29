Türkiye'de can kaybı 131'e yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı.

Bakan Koca, "Bugün 1815 yeni tanı kondu. Can kaybı 131'e, hasta sayısı 9 bin 217'ye ulaştı." dedi. Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı rakamlar şöyle: "Toplam test sayısı: 65 bin 446. Toplam vaka sayısı: 9 bin 217. Toplam vefat sayısı: 131. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 568. Toplam entübe hasta sayısı: 394. Toplam iyileşen hasta sayısı: 105. Bugünkü test sayısı: 9 bin 982. Bugünkü vaka sayısı: 1815. Bugünkü vefat sayısı: 23."