Türkiye'de can kaybı 131'e yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı.

Türkiye'de can kaybı 131'e yükseldi!
29 Mart 2020 Pazar 19:31

Bakan Koca, "Bugün 1815 yeni tanı kondu. Can kaybı 131'e, hasta sayısı 9 bin 217'ye ulaştı." dedi. Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı rakamlar şöyle: "Toplam test sayısı: 65 bin 446. Toplam vaka sayısı: 9 bin 217. Toplam vefat sayısı: 131. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 568. Toplam entübe hasta sayısı: 394. Toplam iyileşen hasta sayısı: 105. Bugünkü test sayısı: 9 bin 982. Bugünkü vaka sayısı: 1815. Bugünkü vefat sayısı: 23."


Kaynak: AA
Etiketler; #Fahrettin Koca #Koronavirüs
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