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Türkiye'de en çok Ege'de yaşayanlar mutlu!

Areda Survey’in gerçekleştirdiği “Mutluluk” araştırması sonuçlarına göre, en mutlu bölgenin Ege Bölgesi, en mutsuz bölgenin ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğu açıklandı

Türkiye'de en çok Ege'de yaşayanlar mutlu!
18 Ağustos 2022 Perşembe 17:57

Katılımcıların hayatlarını göz önünde bulundurarak ne derece mutlu olduklarını 1 ila 10 üzerinden değerlendirmeleri istenilen araştırmada, Türk halkının mutluluk oranın 4,96 olduğu ortaya çıktı. Yüzde 22.2 ile katılımcıları en çok sevdikleriyle olmak mutlu ederken, yüzde 14.9 fiziksel sağlık, yüzde 14.1 ruhsal sağlık mutluluk kaynakları arasında ilk sıralarda yer aldı.

EN MUTLU EGE BÖLGESİ

Mutluluk oranlarının bölgelere göre ele alındığı araştırmada, Ege Bölgesi yüzde 52,5 ile en mutlu bölge olurken onu sırasıyla yüzde 51,9 ile Marmara Bölgesi, yüzde 49,7 Karadeniz Bölgesi, yüzde 48,8 Doğu Anadolu Bölgesi, yüzde 47,8 ile Akdeniz Bölgesi, yüzde 47,1 ile İç Anadolu Bölgesi ve yüzde 45,8 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti.

MUTLULUK KAYNAĞI SEVDİKLERİMİZ

Türk halkının mutluluk kaynağının incelendiği araştırmada “Sizi en çok ne mutlu eder?” sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu:

“Yüzde 22,2 sevdiklerimle olmak,

“Yüzde 14,9 fiziksel sağlık,

“Yüzde 14,1 ruhsal sağlık,

“Yüzde 12,7 çocuklar ile ilişki,

“Yüzde 9,9 hayatın bir anlamı olduğunu hissetmek,

“Yüzde 7,7 hayalleri gerçekleştirmek,

“Yüzde 6,3 yaşam koşullarının yeterli olması,

“Yüzde 5,4 para,

“Yüzde 5,0 eş ile olan ilişki.”

GÜN BATIMINI İZLEMEK MUTLULUK VERİYOR

Araştırmada katılımcılara “Aşağıdakilerden hangisi sizi diğerlerinden daha çok mutlu eder?” diye sorulduğunda şu cevaplar verildi:

“Yüzde 22,1 gün batımını izlemek,

“Yüzde 14,6 hediye ya da güzel bir mesaj almak,

“Yüzde 10,9 cepte para bulmak,

“Yüzde 9,8 yağmur kokusu,

“Yüzde 9,4 temiz çarşaf kokusu eşliğinde uyumak,

“Yüzde 8,2 en sevilen şarkıyı dinlemek,

“Yüzde 8,2 alışveriş yapmak,

“Yüzde 7,8 güzel bir film izlemek,

“Yüzde 7,3 güneşli bir güne uyanmak,

“Yüzde 1,7 sabah alarm çalmadan bir dakika önce uyanmak.”

Areda Survey tarafından 9 -11 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen mutluluk araştırmasına bin 137 kişi katıldı. Araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #türkiye #mutluluk #egeliler #mutsuz
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