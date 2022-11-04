EN SEVİLEN REÇEL...
EN SEVİLEN REÇEL...
0
İZMİR'DE DİKKAT ÇEKEN SERGİ
İZMİR'DE DİKKAT ÇEKEN SERGİ
0
9 EYLÜL KUTLAMALARINA ÖDÜL
9 EYLÜL KUTLAMALARINA ÖDÜL
0
72 YAŞINDA ÜNİVERSİTELİ OLDU
72 YAŞINDA ÜNİVERSİTELİ OLDU
0

Türkiye'de en sevilen reçel...

Araştırma şirketi Areda Survey’in bin 100 kişi ile gerçekleştirdiği reçel araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye’de en çok vişne reçeli seviliyor. Vatandaşların yüzde 89’u reçelini kendi yapıyor ve yüzde 68,7’si de kışın tüketiyor

Türkiye'de en sevilen reçel...
04 Kasım 2022 Cuma 15:58

Areda Survey’in reçel araştırmasına göre Türk halkının yüzde 68,7’si reçeli kışın tüketiyor ve yüzde 27,7’si vişne reçelini seviyor. Bir diğer öne çıkan husus ise kış aylarının sevilen besin kaynağı reçeli Türk halkının yüzde 89’u satın almak yerine evde yapmayı tercih ediyor.

Lezzeti ve renkleriyle mutluluk saçan reçeller araştırmaya göre yüzde 95,7 ile kahvaltıda tüketiliyor. Yüzde 4,3 ile de tatlı ve pasta yapımlarında kullanılıyor. Kahvaltıların renkli yıldızı reçellere eşlik edenlerde ise yüzde 75,4 ile ekmek üzeri tereyağı yerini alıyor. Yüzde 24,6 ile de ekmek üzeri peynir reçellere eşlik ediyor.

Araştırma 29 Ekim -2 Kasım tarihleri arasında bin 100 kişinin katılımıyla kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #reçel #en sevilen reçel
Önceki Haber
Depremde balkondan atlayan gençten acı haber geldi!
Sonraki Haber
Bartın'da patlamada yaralanan madenci hayatını kaybetti
Bartın'da patlamada yaralanan madenci hayatını kaybetti
Bartın'da patlamada yaralanan madenci hayatını kaybetti
0
PKK'nın taciz ateşinde bir asker şehit oldu!
PKK'nın taciz ateşinde bir asker şehit oldu!
0
Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
0
Kapadokya Üniversitesi 12 kişi alacak
Kapadokya Üniversitesi 12 kişi alacak
0
Yalova Üniversitesi personel alacak
Yalova Üniversitesi personel alacak
0
İzmir 4,9'luk depremle sallandı
İzmir 4,9'luk depremle sallandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.