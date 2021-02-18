Türkiye'de mutsuzluk artıyor!

Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2019 yılındaki yüzde 52.4'den 2020 yılında yüzde 48.2'ye gerilerken, mutsuz olduğunu söyleyen bireylerin oranı ise 2019 yılındaki yüzde 13.1'den 2020 yılında yüzde 14.5'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarına göre, mutlu olduğunu söyleyen erkeklerin oranı, aynı dönemde yüzde 47.6'dan yüzde 43.2'ye, kadınlarda yüzde 57.0'den yüzde 53.1'e geriledi.

Bu dönemde, mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, yüzde 51.7 ve evli olmayanlarda yüzde 41.3 oldu. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 46.7'sinin, evli kadınların ise yüzde 56.8'inin mutlu olduğu gözlendi.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2019 yılında yüzde 58.5, 2020 yılında ise yüzde 57.7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu.

En düşük mutluluk oranı ise 2019 yılında yüzde 48.7 ile 55-64 yaş grubunda görülürken 2020 yılında yüzde 45.4 ile 35-44 yaş grubunda gözlendi.

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2020 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 54.4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 50.3 ile ilkokul mezunu, yüzde 46.8 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 46.1 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 44.2 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler izledi.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2020 yılında yüzde 69.7 olurken bunu sırasıyla; yüzde 15.0 ile çocuklar, yüzde 4.2 ile kendisi, yüzde 3.6 ile anne/baba, yüzde 3.5 ile eş ve yüzde 2.2 ile torunlar takip etti.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2020 yılında yüzde 70.9 olurken bunu sırasıyla; yüzde 12.8 ile sevgi, yüzde 8.8 ile başarı, yüzde 4.6 ile para ve yüzde 2.3 ile iş takip etti.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2020 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 77.4 olurken bunu sırasıyla yüzde 72.1 ile ulaştırma ve sağlık, yüzde 63.9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 60.4 ile adli ve yüzde 56.2 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2020 yılında yüzde 69.6 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 68.5 iken kadınlarda bu oran yüzde 70.7 oldu.