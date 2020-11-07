Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 483 yeni hasta!

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 483 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 81 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867'ye ulaştı. Hasta sayısı 391 bin 739, vefat sayısı 10 bin 803, ağır hasta sayısı 2 bin 730, aktif hasta sayısı 44 bin 715 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Bugün tespit edilen 2483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın."