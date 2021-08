Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin yüzde 80'i geri dönmek istiyor

İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali, Beşşar Esad’ın yönetimi bırakması ve ülkedeki olayların bitmesi halinde Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yüzde 80’nin geri döneceğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye’nin birçok yerinde mültecilere karşı geliştirilen söylem ve saldırılar gündemdeki yerini korurken İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali değerlendirmelerde bulundu. Suriyelilerin Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldığı dönemde bu kadar uzun sürece kalacaklarını kimsenin tahmin etmediğini ifade eden Ali, Suriye’de Beşşar Esad’ın yönetimden gitmesi, olayların bitmesi halinde Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yüzde 80’nin geri döneceğini söyledi.

“Kimse ilticadan zevk almıyor”

Suriyelilerin ülkelerinde çıkan olaylar sonrası 900 kilometre sınırı olanTürkiye’ye geldiğini aktaran Ali, “2011’de Suriye’de olaylar çıktıktan sonra da Türkiye mültecileri aldı. Suriyeliler zorunlu olarak iltica etmek zorunda kaldılar. Sağ olsun Türkiye halkı ve devlet kucakladı. Tabi ki düzenli bir konaklama, bir yasa yoktu. Hiçkimse Suriyeliler Türkiye’de 10 sene kalacak diye beklemiyordu. Suriyeliler de Türk hükümeti de Türk halkı da böyle olacağını düşünmedi. Herkes bir ay, iki ay sonra ya da bir sene sonra bu savaş bitecek ve kendi ülkesine dönecek olarak bakıyordu. Kimse de öyle ilticadan zevk almıyor. Yeni bir coğrafya, yeni bir dil, yeni bir adap, yeni bir kültür… Hepsi yeni. Suriyeliler iş bulamadı, sıkıntı yaşadı. Suriyelilerin çoğu ziraatla geçinen arazi sahibi insanlar. Topraktan koparmak kolay değil. Herkes kendi ülkesine dönecekti ama maalesef savaş bitmedi. Bunun sebebini bilmiyoruz. Neden anlaşma olmadı, neden hala daha Suriye’de terör örgütleri var, ülkeler var, neden dışarıdan el uzattılar Biz bilmiyoruz. Ama mülteciler Türkiye’de kaldı. Türkiye’de herkes kucakladı, yardımcı oldu” dedi.

Herkes aynı değil

Son dönemde Suriyelilere karşı çeşitli söylemler geliştirildiğini aktaran Ali, “Suriyeli biri çaldı mı ‘Suriyeliler işte çalıyorlar, Suriyeliler otobüste yüksek sesle konuşuyorlar, Suriyeliler parkta çekirdek kabuklarını yere atıyorlar, çöp atıyor” deniliyor. Tabi ki yok demiyorum var böyle. Ama ayrı bir kültür. ‘Suriyeliler her gün hastane de doğum yapıyor’ deniliyor. Öyle bir kültür var Suriye’de. Biz biliyoruz. Suriyeliler ucuz çalıştılar, işveren de bunu kullandı. Hem de onlar mecbur kaldı. Taş yiyecek hali yoktu. İşverenlerin hepsi yüzde yüz vicdanlı demiyorum. Sermaye sahibi her zaman menfaatle çalışıyor. Bir elin parmakları eşit değil. Bu sadece Türkiye’de değil Fransa’ya, Belçika’ya gittim öyle gördüm. Tüm milletlerde var. Herkes eğer aynı düzen giderse zaten yanlıştır. Negatif olmasa pozitifin tadı yok. Gündüz olmasa gecenin tadı yoktur” şeklinde konuştu.



Söylemler nefret yaratıyor

Mültecileri hak olarak herkesin tanıması gerektiğini kaydeden Ali, “Bazı siyasetçiler bazı partiler son dönemde Suriyelileri madde olarak kullandılar. ‘Biz mültecileri geri göndereceğiz, ekonomimize zararı var. Bizim insanımız işsiz kaldılar.’ Bir kullanma var. Bir tarafta da yalan haberler, yalan bilgiler var. ‘Mülteciler maaş alıyorlar, mülteciler kontör dolduruyorlar’ gibi yalan haberlerde nefret yaratıyor. CHP liderinde ‘Biz onları göndeririz’ dedi. Ben de öyle bir sihirli sopa elinde varsa Suriye düzelecekse, savaş bitecek altyapı olacaksa, Esad gidecekse ve sen bunları temin ediyorsan, garanti veriyorsan ben de yanında olacağım. Ama on senede bu sihirli sopayı kimse de görmedik. Öyle bir ittifak görmedik. Keşke sen gelsen öyle bir şey yapsan ne güzel. Suriyelilerin şu anda da yüzde 80’i dönecek imkan olursa. Can güvenliği hala yok. Bu gibi benzeri sözler nefret yaratıyor” diye konuştu.