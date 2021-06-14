Türkiye'deki bu heykel alay konusu oldu!

Dokuz defa Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye adına 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanan efsane boksör Sinan Şamil Sam adına yapılan heykel büyük tepki çekti

Son günlerde Türkiye'nin çeşitli noktalarında yer alan heykeller tartışma konusu oluyor. Bu heykellerden biri de Mersin'de bulunan ve efsane boksör Sinan Şamil Sam adına yapılan heykel oldu.

Heykeli Şam'a benzetemeyen vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar heykelin oradan kaldırılmasını talep etti.

Sosyal medyada çok kez paylaşılan heykel alay konusu da oldu.

Ünlü sanatçı Ata Demirer de 'Ne zahmet ettiniz' notu ile heykelin fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları da 'bırakın bu heykel işini' diyerek yetkililere çağrıda bulundu.