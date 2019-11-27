Türkiye'den Arnavutluk'taki depremzedelere yardım

Deprem sonrası Arnavutluk'un Dıraç kentine gelen Türk arama kurtarma ekipleri enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına başladı. Uçakla geldikleri Tiran'dan kara yoluyla Dıraç'a geçen ekipler, vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak amacıyla yerel yetkililerle irtibat kurdu.

Yetkililerin yönlendirmesiyle kentte bir bina enkazına gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğündeki arama kurtarma ekipleri, burada sismik akustik enkaz altı dinleme cihazıyla çalışma yaptı. Türk arama kurtarma ekiplerinin, çalışmalarını vardiyalar halinde aralıksız sürdüreceği öğrenildi. Bölge insanı da Türk ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Deprem nedeniyle çevredeki bazı binalarda da ağır hasar olduğu görüldü.

Türk Kızılay'dan yardım

Önceki gün saat 03.55'te merkez üssü Dıraç şehri olan 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye Bosna Hersek'ten ulaşan Türk Kızılay ekibi, burada kurulan çadırlara sığınan depremzedelere yardımda bulundu. Türk Kızılay Temsilcisi Özgür Altınay, yaptığı açıklamada, afet haberinin alınmasının ardından, halihazırda Balkanlar'da bulunan Türk Kızılay delegasyonunun Bosna Hersek'ten bir ekiple yola çıktığını ve Arnavutluk'a ulaştığını ifade etti. Bölgede ihtiyaç tespiti yaptıklarını belirten Altınay, "Ankara'dan da iki tırlık yardım konvoyumuz yola çıktı. En kısa zamanda bölgeye ulaşacak. Yardım malzemelerimizin içinde çadır, battaniye, hijyen kitleri var." dedi. Mümkün olduğunca insanların ihtiyaçlarını gidermeye ve yaralarını sarmaya çalışacaklarının altını çizen Altınay, "Şu an itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün kaldırdığı uçakla beraber bölgeye UMKE ekipleri intikal etti. Aynı şekilde AFAD ekipleri intikal etti ve Kızılay ekipleri de o uçakta yer aldı. Bölgede hep birlikte Türkiye'nin, devletimizin organlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla faaliyetlerimizi yürüteceğiz." diye konuştu. Altınay ayrıca Arnavutluk Kızılhaçı işbirliğinde bölgedeki yardımlara devam edeceklerini vurguladı.

24 kişi hayatını kaybetti

Depremde şu ana kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi ise yaralandı. Ana depremin ardından aralarında 5,5 büyüklüğünde deprem de olmak üzere 250'nin üzerinde artçı sarsıntı oldu.

Yardım ulaştıran ilk ülke olduk

Türkiye, Arnavutluk'taki depremzedelere yardım ulaştıran ilk ülke oldu. TİKA, 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutluk Dıraç'daki depremzedelere gıda paketleri ve battaniyeden oluşan birinci grup yardımı ulaştırdı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutluk'un Dıraç şehrindeki depremzedelere gıda paketleri ve battaniyeden oluşan birinci grup yardımı ulaştırdı. Depremden en çok etkilenen Thumane ilçesinde yüzlerce aileye 500 gıda paketi ile 500 battaniye dağıtıldı. Gıda paketinde pirinç, yağ, fasulye, şeker, makarna, un ve çeşitli ürünler bulunuyor. Depremzedelere toplam 3 bin gıda paketi ile 3 bin battaniye yardımı yapılacak. TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, yardımların dağıtımına katılarak depremzedelere paketlerini verdi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yardımların dağıtıldığı bölgeyi ziyareti sırasında TİKA'ya sunduğu destekten dolayı teşekkür etti. Rama ayrıca, Arnavutluk makamları tarafından bölgede kurulan çadırlara yerleştirilen aileleri de ziyaret etti.

Yaralar sarılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayımladığı mesajda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Arnavutluk'a dünyadan ilk yardım elini uzatan, ülkemiz oldu." ifadesini kullandı. Türkiye'nin Arnavutluk'taki deprem bölgesine yardım ulaştıran ilk kurumunun TİKA olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, yaklaşık 3 bin aileye gıda kolisi ve battaniye dağıtılmaya başlandığını bildirdi. TİKA'nın bölgedeki faaliyetlerine dair fotoğraflar paylaşan Ersoy, şunları kaydetti: Arnavutluk'taki TİKA ofisimiz, depremin hemen ardından, aldığı talimatla yerel toptancılardan ihtiyaç malzemelerini tedarik etti ve bölgeye doğru hızla yola çıktı. An itibarıyla yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ayrıca, TİKA tarafından bu yıl Arnavutluk Sağlık Bakanlığına teslim edilen tam donanımlı 5 ambulansımız, depremden en çok etkilenen 'Durres' ve 'Tuman' şehirlerinde yaraların sarılması için çalışıyor." Bakan Ersoy, deprem bölgesinde afetzedeleri ziyaret eden Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın da acılarını paylaşan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiğini aktardı. Ersoy, dost ve kardeş Arnavut halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.