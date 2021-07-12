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Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu işçi alacak

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlığı 20 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu işçi alacak
12 Temmuz 2021 Pazartesi 21:38

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Kurumumuzca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 20 kadroya sürekli işçi alınacaktır. 

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 26.07.2021 - 30.07.2021 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

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