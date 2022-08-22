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Türkiye Havrita'ya karşı ayakta ama yetkililerden ses yok!

Türkiye Havrita'ya karşı ayakta ama yetkililerden ses yok!
22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:41

Sokaklarda yaşayan köpekleri hedef gösteren Havrita isimli uygulamaya tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Sosyal medyada ünlüler de dahil birçok isim uygulamaya tepki gösterirken, yetkililerden ise henüz hiçbir tepki gelmedi

Sokaklarda yaşayan köpekleri hedef gösteren Havrita isimli uygulamaya tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Uygulama üzerinden yerleri işaretlenen çok sayıda canın ertesi gün zehirlendiğini iddia eden sosyal medya kullanıcıları ilgili görselleri hesaplarından paylaşarak yetkililere günlerdir uygulamanın ve sitenin kapatılması yönünde çağrılar yapıyor.

Aralarında bir çok ünlü ismin de yer aldığı sosyal medya kullanıcılarının art arda yaptıkları binlerce paylaşıma ve çağrıya rağmen yetkililerin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması ve harekete geçilmemesi ise tepkilerin daha da artmasına neden oluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, "Havrita sahipsiz hayvanlar katliam planlama merkezi gibi çalışıyor. Kurulduğundan beri katliamın merkezinde. Hayvanlar bu uygulamada işaretlendikten hemen sonra katlediliyor. Bunun için adeta bir ekip çalışıyor. Üstelik uygulama yer sağlayıcıymış gibi BTK tarafından sertifikalandırıldı" diye konuştu. Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü Fatma Biltekin de platformun hayvanları korumaya çalışan hak savunucularını da hedef gösterdiğini söyledi.

Etiketler; #havrita #köpek #köpek katliamı
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