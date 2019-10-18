Türkiye hedeflerine ulaşmıştır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı'na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır' ifadesini kullandı.

Şentop, Twitter'dan, Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Şentop, açıklamasında şunları kaydetti: "Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı'na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır. Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır. Türkiye'nin askeri ve siyasi gücü görülmüştür; hafızasının ne kadar güçlü olduğu ise zamanla görülecektir."

Diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Harekat başlayınca 'diplomasi kanallarını kullanmalıyız' diyenler, şimdi de diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar" ifadelerini kullandı. Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül, "Harekat başlayınca 'diplomasi kanallarını kullanmalıyız' diyenler, şimdi de diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar. Turnusol kağıdı gibi günlerden geçiyoruz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alnımızın akıyla yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.