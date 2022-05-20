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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu teknisyen alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere teknisyen alacağını duyurdu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu teknisyen alacak
20 Mayıs 2022 Cuma 10:12

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11'inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 teknisyen alımı yapılacaktır.

 

İlan için başvurular 30/05/2022 günü başlayıp, 05/06/2022 günü sona erecektir.


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