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Türkiye İş Kurumu 200 kişi alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Türkiye İş Kurumu 200 kişi alacak
25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlara göre 111 koruma ve güvenlik görevlisi ile 89 destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular elektronik ortamda 25/05/2022-03/06/2022 tarihleri arasında alınacaktır.


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