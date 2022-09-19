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Türkiye İş Kurumu bilişim personeli alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı

Türkiye İş Kurumu bilişim personeli alacak
19 Eylül 2022 Pazartesi 10:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca lisans düzeyinde geçerli bir KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile geçerli yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. Ayrıca bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 13 (On üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 


İlan için başvurular 26 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 10 Ekim 2022 tarihinde son bulacaktır.


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