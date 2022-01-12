Türkiye kara teslim! Eğitime ara verildi, yollar kapandı

Donduran soğuklar geri döndü. Türkiye'nin birçok ili kara teslim oldu. Kar nedeniyle bazı yerlerde okullar tatil edilirken, köy yolları da kapandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı

Isparta Yalvaç'ta yüz yüze eğitime 'kar' engeli

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kocagöncü, dün gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kaymakam Haluk Şimşek'in onayıyla ilçe merkezi, köy ve beldelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Uzaktan eğitimin süreceğini belirten Kocagöncü, taşımalı eğitimin yoğun olduğu ilçede herhangi üzücü bir olay yaşanmaması için yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi.

Kocaeli’nin yükseklerinde kar yağışı

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkili oldu. Karla kaplanan yollarda, belediye ekipleri de küreme çalışması yaptı.

Kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, aralıklarla bu sabah da etkili oldu. Kar yağışıyla Gölcük ve Kartepe’nin yüksek kesimleri, beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, yollarda kar küreme çalışması yaptı. Ekipler, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesi üzerinde de olası olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışması yaptı.



Bitlis’te kardan kapanan 197 köy yolu açıldı

Bitlis’te, kar yağışının ardından kapanan köy yolları, ulaşıma açılıyor. 2 gündür süren çalışmalarda, 203 köy yolundan 197’sinin ulaşıma açıldığı belirtildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için gece gündüz çalışma yaptıklarını söyledi. Çalışmaların 10 şantiyede, 75 personel ve 50 iş makinesi ile sürdürüldüğünü belirten Kurtkan, şu ana kadar 197 köy yolunu kardan temizleyerek, ulaşıma açtıklarını, kapalı olan 6 köy yolunu da en kısa sürede açacaklarını kaydetti.

Meteoroloji yetkilileri ise bugüne kadar kente yağan karın kalınlığının 220 santimetreye ulaştığını açıkladı. Son 24 saatte yağan karın kalınlığının 27, yerdekinin ise 84 santimetreye ulaştığını kaydeden meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugünden itibaren yeniden bölgede etkili olmaya başlayacağını söyledi.

Konya'da 3 ilçede okullara kar engelli

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kentin güneyindeki Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde okullarda yüz yüze eğitime bugün, 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da bugün idari izinli sayılacak.

Konya kent merkezinde yağmur etkili olurken, Toros Dağları eteklerindeki Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde ise kar yağdı. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 30, yüksek kesimlerde ise 70 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Seydişehir, Hüyük ve Derebucak ilçeleri ile Selçuklu ilçesinin Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde yüz yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da bugün idari izinli sayılacak.

Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun Alacabel mevkisinde ise ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Polis de zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin vermiyor. Belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına sürdürürken, bazı bölgelerde ise elektrik hattı kablolarının kopması sonucu elektrik kesintilerini yaşandı.



Ovacık'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Ovakcık'ta 3 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreyi aştı, 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Kaymakamlık, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir daha izinli sayılacağı açıklamasını yaptı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılması için ise ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan, Tunceli Valiliği kar yağışı ve tipi nedeniyle Pülümür-Erzincan Karayolu'nu kullanacak sürücülerin yanlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Edirne'de kar kenti beyaza bürüdü

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece geç saatlerde etkisini arttırdı. Kar yağışı ile birlikte yollarda meydana gelen buzlanma sonucu çok sayıda hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak için bekleyen TIR'ların şiddetli rüzgar nedeniyle brandaları parçalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne için günler öncesinden uyardığı, kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesiyle yollarda buzlanma meydana geldi. Edirne - İstanbul karayolunda hasarlı kazalar meydana gelirken, Bulgaristan'a Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak üzere bekleyen TIR'ların ise brandaları şiddetli rüzgar nedeniyle parçalandı.

Uzun süredir kara hasret kalan kent sakinleri geç saatlerde olmasına rağmen kar topu oynadı. Gümrük kapıları yakınında bulunan işletmelerde çalışan vatandaşlar da kar keyfine ortak oldu.

Meteoroloji Erken Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin verilerine göre kentte kar yağışının çarşamba gün boyu etkili olması bekleniyor. Edirne'de en düşük sıcaklığın gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi "kar şelalesi" görüntülendi

Doğu Anadolu'da kışın sıklıkla görülen ve yüksek kesimli bölgelerde etkisini gösteren tipinin oluşturduğu "kar şelalesi" kameraya yansıdı.

Türkiye'de kışın en sert geçtiği bölge olan ve şu sıralar yüksek kesimleri kar yağışından tamamen beyaza bürünen Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Özellikle 2 bin metre rakımın üstündeki bölgelerde rüzgarın etkisiyle neredeyse kış boyunca etkili olan tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

Iğdır'ın Aras Dağları'ndaki yüksek kesimli noktalarda oluşan tipi sırasında tepelerden rüzgarla düşen küçük kar parçacıklarının düşük rakıma doğru akması adeta şelaleyi anımsattı.

Özellikle köy ve şehirler arası yollarda sürücüler ile vatandaşların "korkulu rüyası" tipinin beraberinde getirdiği karların tepe ve yamaçlardan akması görüntülendi.



Sivas'ta kar nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar nedeniyle 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün, Ulaş ve Zara ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Sisin de etkili olduğu bölgede yağış, Abant Kavşağı, Seymenler, Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık mevkilerinde görülüyor.

Kara yolunun Düzce kesiminde ise Yumrukaya mevkisinde sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı güzergahta, trafik polisleri de sürücüleri sis, yağmur ve kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de sağanak etkili oluyor.