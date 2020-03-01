Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İzmir ve Manisa'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek için etkinlikler düzenledi.

İzmir'in Konak ilçesi Üçyol mevkisinde bir araya gelen motosiklet sürücüleri, Türk bayrağı taşıdı. Daha sonra grup üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Grup, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Basın açıklaması sırasında zaman zaman "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Gündoğdu Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan bir grup, çeşitli sloganlarla Mehmetçiğe destek verdi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı etkinlikte daha sonra İdlib'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kulalılar Mehmetçik için toplandı

Manisa Kula ilçesindeki Yunus Emre Kent Meydanı'nda toplanan Kulalılar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Şehit olan askerler için lokma hayrında bulunuldu. Bir grup da otomobilleriyle konvoy oluşturup, şehirde tur attı.