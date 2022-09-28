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Türkiye mutlulukta 112. sırada!

2022 Dünya Mutluluk Raporu açıklanırken, Finlandiya 5. kez en mutlu ülke olarak zirveye yerleşti. Mutluluk raporu toplamda 146 ülkeyi kapsarken, Türkiye 112. sırada yer aldı

Türkiye mutlulukta 112. sırada!
28 Eylül 2022 Çarşamba 10:54

Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporuna göre dünyadaki en mutlu ülkenin Finlandiya olduğu belirlendi. Mutluluk raporu toplamda 146 ülkeyi kapsarken birçok farklı değerlendirme faktörü kullanıldı. Dünyanın en mutlu diğer 10 ülkesinin ise; Danimarka, İzlanda, İsviçre,  Hollanda, Lüksemburg, İsveç, Norveç, İsrail ve Yeni Zelanda olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz yılın raporuna göre bazı ülkelerin yerlerinin değiştiği görülürken,  Türkiye’nin 112. sırada yer aldığı saptandı. Böylelikle Türkiye’nin mutluluk endeksinde düşüş yaşadığı gözlenirken, listeye göre dünyanın en mutsuz ülkesi Afganistan olarak kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, mutluluk ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in yazılı ve onlinebasın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl mutluluk ile alakalı basına 114 bin 485 haber yansıdığı tespit edildi.Pandemi dönemi ile birlikte kısıtlı görüşmeler, sokağa çıkma yasakları ve bazı iş kollarının kapanması, ekonomik yükselişlerin ve yeni hastalıkların çıkması insanların mutluluk oranlarında düşüşe neden olduğu gözlendi.

Etiketler; #mutluluk #ülkeler mutluluk #mutluluk raporu
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