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Türkiye'nin acı tablosu: 2 ayda 98 kadın öldürüldü!

Türkiye'nin acı tablosu: 2 ayda 98 kadın öldürüldü!
08 Mart 2022 Salı 08:57

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Türkiye acı tablo ile giriyor. Türkiye'de 2022 yılının daha ilk iki ayında 98 kadın öldürüldü. Kadınlar eşlerinin, boşandıkları eşlerinin, babalarının, kardeşlerinin, sevgililerinin veya reddettikleri erkeklerin kurbanı olmaya devam ediyor

Türkiye, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yine kara bir tabloyla giriyor. 2021 yılında 280 kadın, 2022 yılının ilk iki ayında 98 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 217 kadın şüpheli biçimde ölü bulundu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre 2021'de öldürülen 280 kadının 124'ü evli olduğu erkek, 37'si birlikte olduğu erkek, 24'ü tanıdık bir kişi, 21'i eski kocası, 16'sı akrabası, 13'ü eskiden birlikte olduğu erkek, 13'ü babası, 11'i oğlu, 6'sı kardeşi, 3'ü tanımadığı bir kişi, 1'i de kendisini takip eden erkek tarafından öldürüldü.

HER 4 KADINDAN 1'İ İŞSİZ

Türkiye nüfusunun yüzde 49.9'unu 42 milyon 252 bin 172 kişi ile kadınlar, yüzde 50.1'ini 42 milyon 428 bin 101 kişi ile erkekler oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020'de Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 42.8 olarak hesaplandı. Bu oran kadınlarda yüzde 26.3, erkeklerde yüzde 59.8 oldu. 2020'de evinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı yüzde 56.8 olarak belirlendi. Bu grupta kadınların istihdam oranının yüzde 25.2, erkeklerin istihdam oranının ise yüzde 85.5 olduğu görüldü. (Sözcü)

Etiketler; #8 mart #kadınlar günü #kadın cinayetleri #kadın ölüm
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