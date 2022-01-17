HAVA SOĞUK DEDİ SAHNEYE ÇIKMADI!
HAVA SOĞUK DEDİ SAHNEYE ÇIKMADI!
0
BU İÇECEKLERDEN UZAK TUTUN!
BU İÇECEKLERDEN UZAK TUTUN!
0
BORÇ AÇIKLAMASI
BORÇ AÇIKLAMASI
0
MUĞLA'DA DEPREM!
MUĞLA'DA DEPREM!
0

Türkiye'nin en soğuk ili: Eksi 32 dereceyi gördü

17 Ocak 2022 Pazartesi 11:18

Türkiye'de geçen yıl sıfırın altında 34,5 dereceyle en soğuk il olan Ağrı'da, gece termometreler sıfırın altında 32 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ile birlikte sis ve pus görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere 32 derece ile Ağrı'da ölçüldü. Ağrı, geçen yıl 23 Ocak'ta ölçülen sıfırın altında 34,5'lik derece ile en soğuk il olmuştu.

Bölgedeki diğer illerde de soğuk hava etkisini gösteriyor.

Gece hava sıcaklığı Kars'ta 27, Erzurum'da 19, Ardahan'da 16, Iğdır'da 8, Tunceli ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars ve Erzurum'da 7, Ağrı'da 6, Erzincan ve Tunceli'de 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ağrı'da etkisini sürdüren dondurucu soğuklar nedeniyle su deposunda 6 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu, park halindeki çok sayıda tırın yakıt deposu dondu.

Sürücüler, donan yakıt depolarının altına ateş yakarak araçlarını çalıştırmak için yoğun çaba sarf etti.

Nehir ve derelerin buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar da buz tutan yollar ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.


Kaynak: AA
Etiketler; #soğuk hava #en soğuk il #türkiye #ağrı #kış
Önceki Haber
Denizli'de kaza: Motosikletli kurye hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Sivas'ın soğuğunu gören Manuş Baba, sahneye çıkmadı!
El bombası patladı, uzman çavuş şehit oldu!
El bombası patladı, uzman çavuş şehit oldu!
0
Parmak İzi Okuma Sistemleri
Parmak İzi Okuma Sistemleri
0
Trenin çarptığı üniversiteli kız hayatını kaybetti
Trenin çarptığı üniversiteli kız hayatını kaybetti
0
Karavan sıcak yuvaları oldu
Karavan sıcak yuvaları oldu
0
Yanan araçtan uzman çavuşun cesedi çıktı!
Yanan araçtan uzman çavuşun cesedi çıktı!
0
Stajyer avukat 4. kattan düşerek öldü!
Stajyer avukat 4. kattan düşerek öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.