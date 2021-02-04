Türkiye'nin nüfusu açıklandı. Kadın erkek sayısı neredeyse eşit!

Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları"nı açıkladı.
Buna göre, 2019 yılı itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi olan ülke nüfusu, 459 bin 365 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.
Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (41 milyon 915 bin 985 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (41 milyon 698 bin 377 kişi) olarak kaydedildi.
Yıllık nüfus artış hızı, 2019'da binde 13,9 iken 2020'de binde 5,5'e geriledi.
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2019'daki yüzde 92,8'lik orandan 2020'de yüzde 93'e yükseldi.
Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2'den yüzde 7'ye düştü.
İSTANBUL'UN NÜFUSU DÜŞTÜ
Buna göre, İstanbul'un nüfusu 2020'de bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişiyle Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişiyle İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişiyle Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişiyle Antalya izledi.
Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti.
YAŞLI NÜFUS ARTTI
Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7'ye yükseldi. Cinsiyete göre, ortanca yaş erkeklerde 31,7'den 32,1'e, kadınlarda ise 33,1'den 33,4'e yükseldi.
İllere göre dağılımında, Sinop'un 41,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Sinop'u 40,6 ile Balıkesir ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 21,2 ile Şırnak ve 22,3 ile Ağrı takip etti.
Cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, erkeklerde 40,2 ile Sinop'un en yüksek ortanca yaşa sahip il olduğu görüldü. Şanlıurfa 20 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak dikkati çekti. Kadınlarda 42,7 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, Şırnak ve Şanlıurfa 20,9 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak belirlendi.
Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2020 yılında yüzde 67,7 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 22,8'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,5'e yükseldi.
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2019 yılında yüzde 47,5 iken 2020 yılında yüzde 47,7'ye yükseldi.
Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 34,1'den, yüzde 33,7'ye gerilerken, çalışan kişi başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 13,4'ten yüzde 14,1'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2020 yılında, çalışma çağındaki 100 kişinin 33,7 çocuğa ve 14,1 yaşlıya baktığı hesaplandı.
KİLOMETREKAREYE 109 KİŞİ DÜŞTÜ
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi.
Nüfus yoğunluğu en yüksek il kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul'dan sonra 553 kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek iller oldu.
Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.
Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 58, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 326 olarak hesaplandı.
YABANCI NÜFUS ORANI
Öte yandan, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.
Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, ikamet izni yerine geçen kimlik belgeleri ve adres beyanı olanlar, izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.
Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.
2019-2020 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:
İller 2019 2020
Toplam 83.154.997 83.614.362
Adana 2.237.940 2.258.718
Adıyaman 626.465 632.459
Afyonkarahisar 729.483 736.912
Ağrı 536.199 535.435
Amasya 337.800 335.494
Ankara 5.639.076 5.663.322
Antalya 2.511.700 2.548.308
Artvin 170.875 169.501
Aydın 1.110.972 1.119.084
Balıkesir 1.228.620 1.240.285
Bilecik 219.427 218.717
Bingöl 279.812 281.768
Bitlis 348.115 350.994
Bolu 316.126 314.802
Burdur 270.796 267.092
Bursa 3.056.120 3.101.833
Çanakkale 542.157 541.548
Çankırı 195.789 192.428
Çorum 530.864 530.126
Denizli 1.037.208 1.040.915
Diyarbakır 1.756.353 1.783.431
Edirne 413.903 407.763
Elazığ 591.098 587.960
Erzincan 234.747 234.431
Erzurum 762.062 758.279
Eskişehir 887.475 888.828
Gaziantep 2.069.364 2.101.157
Giresun 448.400 448.721
Gümüşhane 164.521 141.702
Hakkari 280.991 280.514
Hatay 1.628.894 1.659.320
Isparta 444.914 440.304
Mersin 1.840.425 1.868.757
İstanbul 15.519.267 15.462.452
İzmir 4.367.251 4.394.694
Kars 285.410 284.923
Kastamonu 379.405 376.377
Kayseri 1.407.409 1.421.455
Kırklareli 361.836 361.737
Kırşehir 242.938 243.042
Kocaeli 1.953.035 1.997.258
Konya 2.232.374 2.250.020
Kütahya 579.257 576.688
Malatya 800.165 806.156
Manisa 1.440.611 1.450.616
Kahramanmaraş 1.154.102 1.168.163
Mardin 838.778 854.716
Muğla 983.142 1.000.773
Muş 408.809 411.117
Nevşehir 303.010 304.962
Niğde 362.861 362.071
Ordu 754.198 761.400
Rize 343.212 344.359
Sakarya 1.029.650 1.042.649
Samsun 1.348.542 1.356.079
Siirt 330.280 331.070
Sinop 218.243 216.460
Sivas 638.956 635.889
Tekirdağ 1.055.412 1.081.065
Tokat 612.747 597.861
Trabzon 808.974 811.901
Tunceli 84.660 83.443
Şanlıurfa 2.073.614 2.115.256
Uşak 370.509 369.433
Van 1.136.757 1.149.342
Yozgat 421.200 419.095
Zonguldak 596.053 591.204
Aksaray 416.367 423.011
Bayburt 84.843 81.910
Karaman 253.279 254.919
Kırıkkale 283.017 278.703
Batman 608.659 620.278
Şırnak 529.615 537.762
Bartın 198.249 198.979
Ardahan 97.319 96.161
Iğdır 199.442 201.314
Yalova 270.976 276.050
Karabük 248.458 243.614
Kilis 142.490 142.792
Osmaniye 538.759 548.556
Düzce 392.166 395.679