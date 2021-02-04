Türkiye'nin nüfusu açıklandı. Kadın erkek sayısı neredeyse eşit!

Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, 2019 yılı itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi olan ülke nüfusu, 459 bin 365 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (41 milyon 915 bin 985 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (41 milyon 698 bin 377 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2019'da binde 13,9 iken 2020'de binde 5,5'e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2019'daki yüzde 92,8'lik orandan 2020'de yüzde 93'e yükseldi.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2'den yüzde 7'ye düştü.

İSTANBUL'UN NÜFUSU DÜŞTÜ

Buna göre, İstanbul'un nüfusu 2020'de bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişiyle Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişiyle İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişiyle Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişiyle Antalya izledi.

Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti.

YAŞLI NÜFUS ARTTI

Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7'ye yükseldi. Cinsiyete göre, ortanca yaş erkeklerde 31,7'den 32,1'e, kadınlarda ise 33,1'den 33,4'e yükseldi.

İllere göre dağılımında, Sinop'un 41,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Sinop'u 40,6 ile Balıkesir ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 21,2 ile Şırnak ve 22,3 ile Ağrı takip etti.

Cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, erkeklerde 40,2 ile Sinop'un en yüksek ortanca yaşa sahip il olduğu görüldü. Şanlıurfa 20 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak dikkati çekti. Kadınlarda 42,7 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, Şırnak ve Şanlıurfa 20,9 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak belirlendi.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2020 yılında yüzde 67,7 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 22,8'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,5'e yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2019 yılında yüzde 47,5 iken 2020 yılında yüzde 47,7'ye yükseldi.

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 34,1'den, yüzde 33,7'ye gerilerken, çalışan kişi başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 13,4'ten yüzde 14,1'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2020 yılında, çalışma çağındaki 100 kişinin 33,7 çocuğa ve 14,1 yaşlıya baktığı hesaplandı.

KİLOMETREKAREYE 109 KİŞİ DÜŞTÜ

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi.

Nüfus yoğunluğu en yüksek il kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul'dan sonra 553 kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 58, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 326 olarak hesaplandı.

YABANCI NÜFUS ORANI

Öte yandan, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, ikamet izni yerine geçen kimlik belgeleri ve adres beyanı olanlar, izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.

Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

2019-2020 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

İller 2019 2020

Toplam 83.154.997 83.614.362

Adana 2.237.940 2.258.718

Adıyaman 626.465 632.459

Afyonkarahisar 729.483 736.912

Ağrı 536.199 535.435

Amasya 337.800 335.494

Ankara 5.639.076 5.663.322

Antalya 2.511.700 2.548.308

Artvin 170.875 169.501

Aydın 1.110.972 1.119.084

Balıkesir 1.228.620 1.240.285

Bilecik 219.427 218.717

Bingöl 279.812 281.768

Bitlis 348.115 350.994

Bolu 316.126 314.802

Burdur 270.796 267.092

Bursa 3.056.120 3.101.833

Çanakkale 542.157 541.548

Çankırı 195.789 192.428

Çorum 530.864 530.126

Denizli 1.037.208 1.040.915

Diyarbakır 1.756.353 1.783.431

Edirne 413.903 407.763

Elazığ 591.098 587.960

Erzincan 234.747 234.431

Erzurum 762.062 758.279

Eskişehir 887.475 888.828

Gaziantep 2.069.364 2.101.157

Giresun 448.400 448.721

Gümüşhane 164.521 141.702

Hakkari 280.991 280.514

Hatay 1.628.894 1.659.320

Isparta 444.914 440.304

Mersin 1.840.425 1.868.757

İstanbul 15.519.267 15.462.452

İzmir 4.367.251 4.394.694

Kars 285.410 284.923

Kastamonu 379.405 376.377

Kayseri 1.407.409 1.421.455

Kırklareli 361.836 361.737

Kırşehir 242.938 243.042

Kocaeli 1.953.035 1.997.258

Konya 2.232.374 2.250.020

Kütahya 579.257 576.688

Malatya 800.165 806.156

Manisa 1.440.611 1.450.616

Kahramanmaraş 1.154.102 1.168.163

Mardin 838.778 854.716

Muğla 983.142 1.000.773

Muş 408.809 411.117

Nevşehir 303.010 304.962

Niğde 362.861 362.071

Ordu 754.198 761.400

Rize 343.212 344.359

Sakarya 1.029.650 1.042.649

Samsun 1.348.542 1.356.079

Siirt 330.280 331.070

Sinop 218.243 216.460

Sivas 638.956 635.889

Tekirdağ 1.055.412 1.081.065

Tokat 612.747 597.861

Trabzon 808.974 811.901

Tunceli 84.660 83.443

Şanlıurfa 2.073.614 2.115.256

Uşak 370.509 369.433

Van 1.136.757 1.149.342

Yozgat 421.200 419.095

Zonguldak 596.053 591.204

Aksaray 416.367 423.011

Bayburt 84.843 81.910

Karaman 253.279 254.919

Kırıkkale 283.017 278.703

Batman 608.659 620.278

Şırnak 529.615 537.762

Bartın 198.249 198.979

Ardahan 97.319 96.161

Iğdır 199.442 201.314

Yalova 270.976 276.050

Karabük 248.458 243.614

Kilis 142.490 142.792

Osmaniye 538.759 548.556

Düzce 392.166 395.679