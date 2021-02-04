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Türkiye'nin nüfusu açıklandı. Kadın erkek sayısı neredeyse eşit!

Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu açıklandı. Kadın erkek sayısı neredeyse eşit!
04 Şubat 2021 Perşembe 10:23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, 2019 yılı itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi olan ülke nüfusu, 459 bin 365 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (41 milyon 915 bin 985 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (41 milyon 698 bin 377 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2019'da binde 13,9 iken 2020'de binde 5,5'e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2019'daki yüzde 92,8'lik orandan 2020'de yüzde 93'e yükseldi.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2'den yüzde 7'ye düştü.

İSTANBUL'UN NÜFUSU DÜŞTÜ

Buna göre, İstanbul'un nüfusu 2020'de bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişiyle Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişiyle İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişiyle Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişiyle Antalya izledi.

Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti.

YAŞLI NÜFUS ARTTI

Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7'ye yükseldi. Cinsiyete göre, ortanca yaş erkeklerde 31,7'den 32,1'e, kadınlarda ise 33,1'den 33,4'e yükseldi.

İllere göre dağılımında, Sinop'un 41,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Sinop'u 40,6 ile Balıkesir ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 21,2 ile Şırnak ve 22,3 ile Ağrı takip etti.

Cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, erkeklerde 40,2 ile Sinop'un en yüksek ortanca yaşa sahip il olduğu görüldü. Şanlıurfa 20 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak dikkati çekti. Kadınlarda 42,7 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, Şırnak ve Şanlıurfa 20,9 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak belirlendi.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2020 yılında yüzde 67,7 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 22,8'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,5'e yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2019 yılında yüzde 47,5 iken 2020 yılında yüzde 47,7'ye yükseldi.

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 34,1'den, yüzde 33,7'ye gerilerken, çalışan kişi başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 13,4'ten yüzde 14,1'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2020 yılında, çalışma çağındaki 100 kişinin 33,7 çocuğa ve 14,1 yaşlıya baktığı hesaplandı.

KİLOMETREKAREYE 109 KİŞİ DÜŞTÜ

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi.

Nüfus yoğunluğu en yüksek il kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul'dan sonra 553 kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 58, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 326 olarak hesaplandı.

YABANCI NÜFUS ORANI

Öte yandan, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, ikamet izni yerine geçen kimlik belgeleri ve adres beyanı olanlar, izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.

Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

2019-2020 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:
İller                 2019          2020
Toplam    83.154.997    83.614.362
Adana    2.237.940    2.258.718
Adıyaman    626.465    632.459
Afyonkarahisar    729.483    736.912
Ağrı    536.199    535.435
Amasya    337.800    335.494
Ankara    5.639.076    5.663.322
Antalya    2.511.700    2.548.308
Artvin    170.875    169.501
Aydın    1.110.972    1.119.084
Balıkesir    1.228.620    1.240.285
Bilecik    219.427    218.717
Bingöl    279.812    281.768
Bitlis    348.115    350.994
Bolu    316.126    314.802
Burdur    270.796    267.092
Bursa    3.056.120    3.101.833
Çanakkale    542.157    541.548
Çankırı    195.789    192.428
Çorum    530.864    530.126
Denizli    1.037.208    1.040.915
Diyarbakır    1.756.353    1.783.431
Edirne    413.903    407.763
Elazığ    591.098    587.960
Erzincan    234.747    234.431
Erzurum    762.062    758.279
Eskişehir    887.475    888.828
Gaziantep    2.069.364    2.101.157
Giresun    448.400    448.721
Gümüşhane    164.521    141.702
Hakkari    280.991    280.514
Hatay    1.628.894    1.659.320
Isparta    444.914    440.304
Mersin    1.840.425    1.868.757
İstanbul    15.519.267    15.462.452
İzmir    4.367.251    4.394.694
Kars    285.410    284.923
Kastamonu    379.405    376.377
Kayseri    1.407.409    1.421.455
Kırklareli    361.836    361.737
Kırşehir    242.938    243.042
Kocaeli    1.953.035    1.997.258
Konya    2.232.374    2.250.020
Kütahya    579.257    576.688
Malatya    800.165    806.156
Manisa    1.440.611    1.450.616
Kahramanmaraş    1.154.102    1.168.163
Mardin    838.778    854.716
Muğla    983.142    1.000.773
Muş    408.809    411.117
Nevşehir    303.010    304.962
Niğde    362.861    362.071
Ordu    754.198    761.400
Rize    343.212    344.359
Sakarya    1.029.650    1.042.649
Samsun    1.348.542    1.356.079
Siirt    330.280    331.070
Sinop    218.243    216.460
Sivas    638.956    635.889
Tekirdağ    1.055.412    1.081.065
Tokat    612.747    597.861
Trabzon    808.974    811.901
Tunceli    84.660    83.443
Şanlıurfa    2.073.614    2.115.256
Uşak    370.509    369.433
Van    1.136.757    1.149.342
Yozgat    421.200    419.095
Zonguldak    596.053    591.204
Aksaray    416.367    423.011
Bayburt    84.843    81.910
Karaman    253.279    254.919
Kırıkkale    283.017    278.703
Batman    608.659    620.278
Şırnak    529.615    537.762
Bartın    198.249    198.979
Ardahan    97.319    96.161
Iğdır    199.442    201.314
Yalova    270.976    276.050
Karabük    248.458    243.614
Kilis    142.490    142.792
Osmaniye    538.759    548.556
Düzce    392.166    395.679


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #türkiye nüfusu #türkiye nüfusu 2021
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