Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 93 işçi alacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, 93 işçi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TPAO’nun yurdun dört bir yanında ve mavi vatanda artan faaliyetlerine bağlı olarak personel ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması için TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına toplam 93 (MYO mezunu işçi) personel alımı yapılacaktır.

Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 14.11.2022-18.11.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ