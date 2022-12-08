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Türkiye Taşkömürü Kurumu 34 kişi alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu 34 nitelikli eleman alımı yapacağını açıkladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu 34 kişi alacak
08 Aralık 2022 Perşembe 10:37

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2022 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere ilanda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ve doğrudan kura çekimi yoluyla toplam 34 nitelikli eleman alımı yapılacaktır.

İlan için başvurular 16 Aralık 2022 tarihinde son bulacaktır.


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