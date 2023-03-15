Türkiye Tek Yürek kampanyasında büyük fire!

11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası, yaraların sarılması için TV kanallarının ortak yayınıyla Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlenmiş ve gecede 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplanmıştı. Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin TL'nin, 74 milyar 118 milyon 164 bin TL'si hesaplara yatırıldı." dedi. Böylece 41 milyardan fazla bağışın hala yapılmadığı ortaya çıktı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde on binlerce kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi de evsiz kaldı.

Felaketin ardından yaraların sarılması için TV kanallarının ortak yayınıyla "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi. Yaklaşık 8 saat süren programda toplanan bağış miktarı 115 milyar TL'yi aştı. Ortak yayın boyunca 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı ve 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi.



OKTAY: 115 MİLYAR LİRANIN 74 MİLYARI HESAPLARA YATIRILDI

AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplanan paralarla ilgili konuştu. Oktay, "Türkiye Tek Yürek, kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin TL'nin, 74 milyar 118 milyon 164 bin TL'si hesaplara yatırıldı. Toplanılan yardımın her bir kuruşu Deprem bölgesinin ihyasına harcanacaktır. Taahhüt edilip AFAD hesaplarına aktarılmayan kısmının da önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağına inanıyorum." dedi.

"653 BİN KONUT AĞIR HASARLI"

Deprem bölgesindeki incelemeler hakkında da bilgi veren Oktay, "Hasar tespitler çerçevesinde 1 milyon 805 bin 842 bina incelendi. Bu 5 milyon 242 bin bağımsız bölüme tekabül etmektedir. Konut olarak baktığımızda 653 bin konut ağır, acil, yıkık ve orta hasarlı olarak tespit edildi. Enkazların ise yüzde 20'sini kaldırdık." ifadelerini kullandı.