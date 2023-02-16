"Türkiye Tek Yürek" oldu; depremzedeler için rekor bağış toplandı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu 11 ilde depremzedelerin yaralarının sarılması ve yeni konutların inşası için organize edilen 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında, rekor bağış toplandı. İş insanından kumbarasındaki parasını bağışlayan çocuklara kadar milyonlarca kişinin katıldığı kampanyada 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış toplandı.

Türkiye'yi vuran depremde merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ etkilendi. Depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan ve can kayıplarının yanı sıra evleri enkaz yığınına dönüşen depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla organize edilen 'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyasında, Türkiye tek yürek oldu.

Kanal D, TRT1, ATV, FOX, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' başlıklı kampanya ile ilgili yayının moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz ve Deniz Bayramoğlu yaptı.

Kampanyaya telefonla bağlanarak açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplanan bağışların AFAD ve Kızılay aracılığıyla depremzedelerin yaralarının sarılması için kullanılacağını belirterek, “Enkaz kaldırma ve şehirlerin kurulması için kolları sıvadık. 30 bin konut temeli atarak inşaya başlıyoruz. El birliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Kabine Toplantısı'nda 136 milyon 589 liralık yardım topladık. Bizim katkımız da var. AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Ardından başlatılan bağış kampanyasına yurt içi ve yurt dışından milyonlarca kişi bütçeleri ölçüsünde katkı sağladı. İş insanından kumbarasındaki parasını depremzedeler için bağışlayan gönüllülere kadar herkesin seferber olması, organizasyonda yer alan gönüllüleri de duygulandırdı. Dün akşam saat 20.00'de başlayan ve saat 02.00'de sonlandırılması planlanan organizasyon, bağış yapmak için arayanların yoğun talepleri nedeniyle uzatıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kampanya süresince telefonla bağlanarak yapılan bağışlarda 115 milyar 146 milyon 528 bin lira, SMS ile yapılan bağışlarda ise 9 milyonun üzerinde SMS ile milyonlarca lira toplandı. Rekor düzeydeki bu bağışlar ile Türk halkı zor durumlarda birlik ve dayanışma örneği sergiledi.